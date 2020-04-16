Ще багато тижнів, – Трюдо про скасування карантину в Канаді

Епідемія коронавірусу триває в Канаді. Країна ще не планує скасовувати карантин, бо у такому випадку всі нинішні дії влади будуть марними.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що карантин у країні, введений для боротьби з коронавірусом, триватиме "ще багато тижнів", повідомляє Associated Press.

До речі Трюдо звернувся до нації: Це лише перший етап епідемії, потрібно залишатися сильними

За його словами, Канада може зіткнутися з новою хвилею захворюваності, якщо зараз скасує карантин. Трюдо закликав канадців проявити терпіння.

Прем'єр-міністр наголосив, що після зняття карантину виникне необхідність в "швидкому широкомасштабному тестуванні і розширеному відстеження контактів людей з позитивним тестом на коронавірус".

Джастін Трюдо підкреслив, що уряд повинен викорінити будь-які майбутні спалахи.

Що відомо про коронавірус у Канаді

Станом на 16 квітня у Канаді понад 28 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 1010 людей померло.

У столиці Канади – надзвичайний стан через коронавірус.

16 березня країна закрила свої кордони для всіх іноземців та людей, що не мають права на проживання на її території.

У Канаді планують значно збільшити кількість тестувань на коронавірус та запроваджувати новітні технології відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.