06:21
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трюдо звернувся до нації: Це лише перший етап епідемії, потрібно залишатися сильними

      - Читать новость на русском
      Прем'єр Трюдо звернувся до нації через епідемію коронавірусу / Toronto Star

      Люди у Канаді почнуть повертатися до нормального життя і роботи після послаблення карантину, а це можливо буде зробити хіба влітку. Та й то якщо зараз "бути сильними" і кілька тижнів перетерпіти та дотримуватися суворих обмежень.

      Про це говорив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до нації 10 квітня, як розповіли у BNN Bloomberg.

      Днем раніше У Канаді перша хвиля епідемії коронавірусу може завершитися влітку, – Трюдо

      За словами канадського прем'єра, якщо поширення вірусу не буде посилюватися, то до літа послаблять карантин, що дозволить багатьом людям повернутися до роботи.

      "Більш нормальний етап може бути вже цього літа. Якщо ми зробимо все правильно", – переконує Трюдо. Наразі ж Канада на "першому та найгіршому" етапі епідемії. 

      Влітку ж можна буде повернутися до роботи якщо країна буде дотримуватися жорстких обмежень, які діють зараз.

      Це, звісно, у найкращому випадку і якщо люди дотримуватимуться соціальних дистанцій, щоб мінімізувати навантаження на систему охорони здоров’я.

      Це ідеальний сценарій, але він реалізується лише в тому випадку, якщо ми продовжимо залишатися сильними протягом найближчих тижнів,
      – наголосив Трюдо.

      Надалі ж у Канаді планують значно збільшити кількість тестувань на коронавірус та запроваджувати новітні технології відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

      Поки що, як каже Трюдо, Канада протестувала більше людей (мовиться про 380 тисяч), ніж США, хоча населення там куди чисельніше.

      Коронавірус у Канаді: коротко

      • Станом на 11 квітня у Канаді зафіксували понад 22 тисячі випадків коронавірусу.
      • Померли 569 людей, одужати вдалося вже 6 тисячам канадійців.
      • У столиці Канади – надзвичайний стан через коронавірус.
      • 18 березня США і Канада закрили кордон між собою, адже саме Штати стали новим епіцентром COVID-19.

      Коронавірус
      Про перебіг COVID-19 у людини / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Джастін Трюдо Здоров'я Коронавірус COVID-19 Канада
      Коментарі

      Читайте також

      10 квітня , 23:43 Все про жіночий оргазм, фригідність та мастурбацію: відверте інтерв'ю з сексопатологом
      Здорове життя 1674
      сьогодні , 06:08 Завдяки карантину в Індії зник смог і люди змогли побачити Гімалаї: зворушливі фото
      Новини світу 39
      сьогодні , 01:07 У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+
      Новини України 2818
      сьогодні , 01:46 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: за даними МЗС, відомо про шосту смерть
      Лікування 34370
      сьогодні , 04:17 Важко знайти професіонала, – Шмигаль пояснив, чому досі немає міністра енергетики
      Новини України 82
      сьогодні , 00:30 Війна та епідемія змушують кожного платити за свої ілюзії
      Грані правди 422
      сьогодні , 02:41 COVID-19 у Чернівецькій області: 5 інфікованих священників контактували з сотнями вірян
      Медицина 8368
      10 квітня , 23:34 Співачка MamaRika позує топлес: еротичне фото
      Новини шоу-бізнесу 2372
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      10 квітня , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      10 квітня , 21:23 Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна
      Анатолій Максимов