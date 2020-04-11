Трюдо звернувся до нації: Це лише перший етап епідемії, потрібно залишатися сильними

Люди у Канаді почнуть повертатися до нормального життя і роботи після послаблення карантину, а це можливо буде зробити хіба влітку. Та й то якщо зараз "бути сильними" і кілька тижнів перетерпіти та дотримуватися суворих обмежень.

Про це говорив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до нації 10 квітня, як розповіли у BNN Bloomberg.

Днем раніше У Канаді перша хвиля епідемії коронавірусу може завершитися влітку, – Трюдо

За словами канадського прем'єра, якщо поширення вірусу не буде посилюватися, то до літа послаблять карантин, що дозволить багатьом людям повернутися до роботи.

"Більш нормальний етап може бути вже цього літа. Якщо ми зробимо все правильно", – переконує Трюдо. Наразі ж Канада на "першому та найгіршому" етапі епідемії.

Влітку ж можна буде повернутися до роботи якщо країна буде дотримуватися жорстких обмежень, які діють зараз.

Це, звісно, у найкращому випадку і якщо люди дотримуватимуться соціальних дистанцій, щоб мінімізувати навантаження на систему охорони здоров’я.

Це ідеальний сценарій, але він реалізується лише в тому випадку, якщо ми продовжимо залишатися сильними протягом найближчих тижнів,

– наголосив Трюдо.

Надалі ж у Канаді планують значно збільшити кількість тестувань на коронавірус та запроваджувати новітні технології відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

Поки що, як каже Трюдо, Канада протестувала більше людей (мовиться про 380 тисяч), ніж США, хоча населення там куди чисельніше.

Коронавірус у Канаді: коротко

Станом на 11 квітня у Канаді зафіксували понад 22 тисячі випадків коронавірусу.

випадків коронавірусу. Померли 569 людей, одужати вдалося вже 6 тисячам канадійців.

У столиці Канади – надзвичайний стан через коронавірус.

18 березня США і Канада закрили кордон між собою, адже саме Штати стали новим епіцентром COVID-19.



Про перебіг COVID-19 у людини / Інфографіка 24 каналу