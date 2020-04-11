Трюдо обратился к нации: Это только первый этап эпидемии, нужно оставаться сильными
Люди в Канаде начнут возвращаться к нормальной жизни и работе после ослабления карантина, а это возможно будет сделать разве что летом. И то если сейчас "быть сильными" и несколько недель перетерпеть и придерживаться строгих ограничений.
Об этом говорил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к нации 10 апреля, как рассказали в BNN Bloomberg.
Днем ранее в Канаде первая волна эпидемии коронавируса может завершиться летом, - Трюдо
По словам канадского премьера, если распространение вируса не будет усиливаться, то к лету ослабят карантин, что позволит многим людям вернуться к работе.
"Более нормальный этап может быть уже этим летом. Если мы сделаем все правильно", – убеждает Трюдо. Пока же Канада на "первом и самом худшем" этапе эпидемии.
Летом же можно будет вернуться к работе если страна будет придерживаться жестких ограничений, которые действуют сейчас.
Это, конечно, в лучшем случае и если люди будут придерживаться социальных дистанций, чтобы минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.
Это идеальный сценарий, но он реализуется только в том случае, если мы продолжим оставаться сильными в течение ближайших недель,
– отметил Трюдо.
В дальнейшем же в Канаде планируют значительно увеличить количество тестирований на коронавирус и внедрять новейшие технологии отслеживания контактов для предотвращения новых вспышек заболевания.
Пока, как говорит Трюдо, Канада протестировала больше людей (речь о 380 тысячах), чем США, хотя население там куда многочисленнее.
Коронавирус в Канаде: коротко
- По состоянию на 11 апреля в Канаде зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса.
- Умерли 569 человек выздороветь удалось уже 6 тысячам канадцев.
- В столице Канады – чрезвычайное положение из-за коронавируса.
- 18 марта США и Канада закрыли границу между собой, ведь именно Штаты стали новым эпицентром COVID-19.
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