Трюдо обратился к нации: Это только первый этап эпидемии, нужно оставаться сильными

Люди в Канаде начнут возвращаться к нормальной жизни и работе после ослабления карантина, а это возможно будет сделать разве что летом. И то если сейчас "быть сильными" и несколько недель перетерпеть и придерживаться строгих ограничений.

Об этом говорил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к нации 10 апреля, как рассказали в BNN Bloomberg .

Днем ранее в Канаде первая волна эпидемии коронавируса может завершиться летом, - Трюдо

По словам канадского премьера, если распространение вируса не будет усиливаться, то к лету ослабят карантин, что позволит многим людям вернуться к работе.

"Более нормальный этап может быть уже этим летом. Если мы сделаем все правильно ", – убеждает Трюдо. Пока же Канада на " первом и самом худшем " этапе эпидемии.

Летом же можно будет вернуться к работе если страна будет придерживаться жестких ограничений, которые действуют сейчас.

Это, конечно, в лучшем случае и если люди будут придерживаться социальных дистанций , чтобы минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.

Это идеальный сценарий, но он реализуется только в том случае, если мы продолжим оставаться сильными в течение ближайших недель,

– отметил Трюдо.

В дальнейшем же в Канаде планируют значительно увеличить количество тестирований на коронавирус и внедрять новейшие технологии отслеживания контактов для предотвращения новых вспышек заболевания.

Пока, как говорит Трюдо, Канада протестировала больше людей (речь о 380 тысячах) , чем США, хотя население там куда многочисленнее.

Коронавирус в Канаде: коротко

По состоянию на 11 апреля в Канаде зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса.

Умерли 569 человек выздороветь удалось уже 6 тысячам канадцев.

В столице Канады – чрезвычайное положение из-за коронавируса.

18 марта США и Канада закрыли границу между собой, ведь именно Штаты стали новым эпицентром COVID-19.