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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трюдо обратился к нации: Это только первый этап эпидемии, нужно оставаться сильными

      - Читати новину українською
      Премьер Трюдо обратился к нации из-за эпидемии коронавируса / Toronto Star

      Люди в Канаде начнут возвращаться к нормальной жизни и работе после ослабления карантина, а это возможно будет сделать разве что летом. И то если сейчас "быть сильными" и несколько недель перетерпеть и придерживаться строгих ограничений.

      Об этом говорил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к нации 10 апреля, как рассказали в BNN Bloomberg.

      Днем ранее  в Канаде первая волна эпидемии коронавируса может завершиться летом, - Трюдо

      По словам канадского премьера, если распространение вируса не будет усиливаться, то к лету ослабят карантин, что позволит многим людям вернуться к работе.

      "Более нормальный этап может быть уже этим летом. Если мы сделаем все правильно", – убеждает Трюдо. Пока же Канада на "первом и самом худшем" этапе эпидемии. 

      Летом же можно будет вернуться к работе если страна будет придерживаться жестких ограничений, которые действуют сейчас.

      Это, конечно, в лучшем случае и если люди будут придерживаться социальных дистанций, чтобы минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.

      Это идеальный сценарий, но он реализуется только в том случае, если мы продолжим оставаться сильными в течение ближайших недель,
      – отметил Трюдо.

      В дальнейшем же в Канаде планируют значительно увеличить количество тестирований на коронавирус и внедрять новейшие технологии отслеживания контактов для предотвращения новых вспышек заболевания.

      Пока, как говорит Трюдо, Канада протестировала больше людей (речь о 380 тысячах), чем США, хотя население там куда многочисленнее.

      Коронавирус в Канаде: коротко

      • По состоянию на 11 апреля в Канаде зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса.
      • Умерли 569 человек выздороветь удалось уже 6 тысячам канадцев.
      • В столице Канады – чрезвычайное положение из-за коронавируса.
      • 18 марта США и Канада закрыли границу между собой, ведь именно Штаты стали новым эпицентром COVID-19.

      коронавирус
      О ходе COVID-19 у человека / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Джастин Трюдо Здоровье Коронавирус COVID-19 Канада
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