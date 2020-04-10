В Канаде первая волна эпидемии коронавируса может завершиться летом, – Трюдо

Премьер-министр Канады Трюдо считает, что в стране эпидемия коронавируса, вероятно, достигнет пика в конце весны. Уже летом первая волна пойдет на спад. Однако к привычной жизни можно будет вернуться только после того, как разработают вакцину от вируса.

О ситуации с коронавирусом в Канаде и перспективах побороть недуг заявил на брифинге канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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По его слова, сейчас в системе здравоохранения удается бороться с коронавирусом. Но Канада находится между лучшим и худшим возможным развитием событий. Добиться наиболее благоприятного течения будет непросто.

Первый пик, вершина кривой заболеваний может наступить в конце весны, а первая волна пандемии может завершиться летом,

– отметил Трюдо.

Он добавил, что после спада первичного очага в течение следующих месяцев с высокой вероятностью будут возникать меньше. Поэтому нужно будет и в дальнейшем оставаться осмотрительными.

Ситуация, которая была раньше, полностью не наступит, пока мы не разработаем вакцину от вируса. А до этого может быть еще очень далеко,

– пояснил премьер Канады.

Трюдо подытожил, что преодоление пандемии потребует постоянных целенаправленных усилий. Он также призвал всех оставаться дома и мыть руки.

Коронавирус в Канаде: коротко