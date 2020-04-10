У Канаді перша хвиля епідемії коронавірусу може завершитися влітку, – Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Трюдо вважає, що у країні епідемія коронавірусу, ймовірно, сягне піку наприкінці весни. Вже влітку перша хвиля піде на спад. Однак до звичного життя можна буде повернутися тільки після того, як розроблять вакцину від вірусу.
Про ситуацію з коронавірусом у Канаді та перспективи побороти недугу заявив на брифінгу канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
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За його слова, наразі системі охорони здоров’я вдається боротися з коронавірусом. Але Канада перебуває між найкращим та найгіршим можливим розвитком подій. Досягти найбільш сприятливого перебігу буде непросто.
Перший пік, вершина кривої захворювань може настати наприкінці весни, а перша хвиля пандемії може завершитися влітку,
– зазначив Трюдо.
Він додав, що після спаду первинного спалаху протягом наступних місяців з високою ймовірністю виникатимуть менші. Тому потрібно буде й надалі залишатися обачними.
Ситуація, яка була раніше, повністю не настане, поки ми не розробимо вакцину від вірусу. А до цього може бути ще дуже далеко,
– пояснив прем'єр Канади.
Трюдо підсумував, що подолання пандемії потребуватиме "місяців постійних цілеспрямованих зусиль". Він також закликав всіх залишатися вдома та мити руки.
Коронавірус у Канаді: коротко
- Станом на 10 квітня у Канаді зафіксували 20 тисяч 765 випадків коронавірусу. Померли 509 людей, одужати вдалося 5 тисячам 31 людям.
- У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через коронавірус.
- 18 березня США і Канада погодилися закрити кордон між країнами. Адже саме Сполучені Штати стали новим епіцентром поширення коронавірусу.
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