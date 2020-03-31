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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Еще один человек скончался от коронавируса в Конотопе

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      У Конотопі від коронавірусу померла друга людина / Depositphotos

      31 февраля в Конотопе Сумской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Жертвой COVID-19 стала 59-летняя женщина. Она в Конотопской центральной районной больнице лежала вместе с первой умершей от коронавируса.

      Про інцидент повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у фейсбуці. Також цю інформацію підтвердили в Сумському обласному лабораторному центрі.

      До теми Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549

      Загалом у Конотопі на коронавірус захворіли 9 людей. Двоє із них, на жаль, померли. Дві жертви були жителями села Козацьке. Зауважимо, що тут на COVID-19 захворіло найбільше – 8 людей. Ще одна хвора людина проживає у селі Попівка.


      Допис Семеніхіна про ще одну померла від коронавірусу в Конотопі 

      За даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

      Зверніть увагу! Від коронавірусу в Україні померли вже 13 людей

      Що відомо про першу жертву коронавірусу в Конотопі

      Смерть 76-річної жительки села Козацьке зафіксували 25 березня. Відомо, що вона проживала з онуком. Останній є працівником місцевої швидкої допомоги. Потрапила інфікована до Конотопської центральної районної лікарні 23 березня. До цього вона хворіла шість днів.

      Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але медикам врятувати її не вдалося. Після її смерті встановили, що жінка заразила коронавірусом онука, сина та доньку. Вони перебувають на самоізоляції.

      За словами мера Конотопа Семеніхіна, померла контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

      З метою протидії поширенню коронавірусу на в’їзді до Конотопу облаштовано санітарні контрольно-пропускні пункти.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Канал

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Лечение Новости Здоровье Здоровье Жертвы Сумы Конотоп Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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