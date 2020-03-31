18:30
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ще одна людина померла від коронавірусу в Конотопі

      -
      У Конотопі від коронавірусу померла друга людина / Depositphotos

      31 березня у Конотопі на Сумщині зафіксували другу смерть від коронавірусу. Жертвою COVID-19 стала 59-річна жінка. Вона у Конотопській центральній районній лікарні лежала разом із першою померлою від коронавірусу.

      Про інцидент повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у фейсбуці. Також цю інформацію підтвердили в Сумському обласному лабораторному центрі.

      До теми Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549

      Загалом у Конотопі на коронавірус захворіли 9 людей. Двоє із них, на жаль, померли. Дві жертви були жителями села Козацьке. Зауважимо, що тут на COVID-19 захворіло найбільше – 8 людей. Ще одна хвора людина проживає у селі Попівка.


      Допис Семеніхіна про ще одну померла від коронавірусу в Конотопі 

      За даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

      Зверніть увагу! Від коронавірусу в Україні померли вже 13 людей

      Що відомо про першу жертву коронавірусу в Конотопі

      Смерть 76-річної жительки села Козацьке зафіксували 25 березня. Відомо, що вона проживала з онуком. Останній є працівником місцевої швидкої допомоги. Потрапила інфікована до Конотопської центральної районної лікарні 23 березня. До цього вона хворіла шість днів.

      Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але медикам врятувати її не вдалося. Після її смерті встановили, що жінка заразила коронавірусом онука, сина та доньку. Вони перебувають на самоізоляції.

      За словами мера Конотопа Семеніхіна, померла контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

      З метою протидії поширенню коронавірусу на в’їзді до Конотопу облаштовано санітарні контрольно-пропускні пункти.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Канал

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Жертви Суми Конотоп Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2300 хворих
      Лікування 129152
      сьогодні , 16:01 Кредит від МВФ: чи достатньо цього, щоб врятувати економіку України
      Статті 3988
      сьогодні , 13:19 Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
      Новини України 11083
      сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      Традиції 86623
      сьогодні , 15:21 Зміни до держбюджету-2020: що пропонує Кабмін та як це вплине на українців
      Статті 4998
      сьогодні , 13:42 У Польщі схвалили масштабну антикризову програму: що зміниться для українців
      Новини України 8711
      сьогодні , 14:30 Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков
      Новини України 10312
      сьогодні , 14:18 У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус"
      Новини світу 6773
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:00 Закон про ринок землі: які можливості та ризики створив парламент
      Юрій Бутусов
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук