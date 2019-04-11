Еще один лоукостер соединит Турцию и Украину

Турецкий лоукостер Pegasus анонсировал запуск нового рейса Киев – Бодрум. Билеты можно будет приобрести уже с 14 июня.

Известно, что полеты будут выполнять трижды в неделю. Из Бодрума каждую среду, четверг и воскресенье, а из Киева по понедельникам, четвергам и пятницам.

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В среднем на полет придется потратить 2 часа и 30 минут. Цены авиабилетов на рейс Киев – Бодрум стартуют от 119 долларов в две стороны. Стоит добавить, что компания периодически запускает акции и скидки на авиабилеты.



Самолет авиакомпании Pegasus

А недавно итальянский лоукостер Ernest Airlines анонсировал запуск рейса из Одессы в столицу Италии – Рим. Поэтому первый прямой рейс между двумя городами состоится уже 19 апреля.