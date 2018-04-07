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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Еще один россиянин загремел в базу "Миротворца"

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Александр Стадник попал в базу
Александр Стадник попал в базу "Миротворца" / Фото из открытых источников

Высланный из США торговый представитель Российской Федерации Александр Стадник попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

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"Зовут его Саша. Саша всегда мечтал жить и служить вдали от родины. Но, пожалуй, больше уже не суждено. Теперь придется Саше адаптироваться к жизни в родном аду и с клеймом шпиона и с записью в Чистилище в пиндостане и гейропах ему будут совсем не рады. Правда, есть еще вариант в Северной Корее, но там уже очередь длинная", – говорится в сообщении администрации сайта в Facebook.

Отметим, согласно информации на сайте, Стадник попал в базу как "выдворенный из США представитель страны-агрессора" и "сотрудник спецслужб страны-агрессора".

Теги: Новости Украины Новости политики Волонтеры Украина – Россия Высылка российских дипломатов Новости России
Источник: 24 Канал
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