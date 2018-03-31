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Влиятельная российский политик загремела в базу "Миротворца"

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу "Миротворца" / bestfacts.com.ua

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова попала в раздел "Чистилище".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

По словам волонтеров проекта "Миротворец", в базу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попала за участие в попытках легализации аннексии АР Крым Россией, а это – покушение на территориальную целостность и безопасность Украины.

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Также политик нарушала государственную границу с целью проникновения в оккупированный Крым. Кроме того, Элла Памфилова участвовала в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова потрапила в базу Миротворця

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попала в базу Миротворца

Кто такая Элла Памфилова? Это российский государственный деятель и политик. С 2016 года занимает должность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В течение нескольких лет она была Уполномоченным по правам человека в РФ. Также была министром социальной политики, председателем Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и депутатом Госдумы.

Теги: Новости России Новости Украины Российская пропаганда Российские гастролеры Аннексия Крыма Волонтеры
Источник: 24 Канал
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