Впливова російський політик загриміла в базу "Миротворця"

Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Елла Памфілова потрапила у розділ "Чистилище".

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

За словами волонтерів проекту "Миротворець", до бази голова ЦВК РФ Елла Памфілова потрапила за участь у спробах легалізації анексії АР Крим Росією, а це – замах на територіальну цілісність і безпеку України.

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Також політик порушувала державний кордон з метою проникнення в окупований Крим. Крім того, Елла Памфілова брала участі в пропагандистських заходах Росії проти України.

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова потрапила в базу Миротворця

Хто така Елла Памфілова? Це російський державний діяч і політик. З 2016 року обіймає посаду голови Центральної виборчої комісії Російської Федерації. Протягом кількох років вона була Уповноваженим з прав людини в РФ. Також була міністром соціальної політики, головою Ради при Президенті РФ зі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства і прав людини та депутатом Держдуми.