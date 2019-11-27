Еще одна компания отозвала рекламу с каналов Медведчука

С 1 декабря телекоммуникационный провайдер ВОЛЯне будет показывать свою рекламу на телеканале ZIK.

Телекоммуникационный провайдер ВОЛЯ с 1 декабря прекращает сотрудничество с телеканалом ZIK, который входит в структуру холдинга "Новости". Об это представитель ВОЛИ заявил в ходе пикета, устроенного активистами возле офиса компании в рамках общенациональной акции-бойкота рекламодателей телеканалов которые, как считают эксперты-медийщики, имеют пророссийскую позицию.

"Компания заканчивает свое сотрудничество с телеканалами с 1 декабря и прекращает размещение там рекламы", – заявила представитель ВОЛИ.

ВОЛЯ – не первый представитель бизнеса, который свернул сотрудничество с холдингом "Новости" после объявленного бойкота. Ранее аналогичные решения приняли компании "Молочный Альянс", производитель кофе Jacobs, Альфа Банк, британская Reckitt Benckise с широким перечнем брендов — Стрепсилс, Нурофен, Гевискон, Durex, Vanish и Cilit.

В холдинг "Новости" входят телеканалы 112, NewsOne и ZIK. Фактически он принадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, хотя реальным его владельцем журналисты называют политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

Призыв бойкотировать товары рекламодателей указанных телеканалов с перечнем торговых марок распространялся в социальных сетях под хештегом #вбивчареклама #медведчукзамовчи и уже набрал несколько сотен репостов. Также активисты проводят мирные пикеты возле офисов компаний рекламодателей.

На сегодня в списке рекламодателей холдинга "Новости" пока остаются беттинговая компания ПариМатч, сеть столичных химчисток "Цех", Буковель и несколько брендов поменьше. Активисты уже заявили, что не остановят бойкот, пока не добьются прекращения рекламных кампаний. "Покупать товары этих компаний означает опосредованно спонсировать и поддерживать российскую агрессию в Украине", — говорится в обращении активистов.