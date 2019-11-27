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      Ще одна компанія відкликала рекламу з каналів Медведчука

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      ВОЛЯ / focus.ua

      З 1 грудня телекомунікаційний провайдер ВОЛЯ не буде показувати свою рекламу на телеканалі ZIK.

      Телекомунікаційний провайдер ВОЛЯ з 1 грудня припиняє співпрацю з телеканалом ZIK, який входить в структуру холдингу "Новости". Про це представник ВОЛІ заявив в ході пікету, влаштованого активістами біля офісу компанії в рамках загальнонаціональної акції-бойкоту рекламодавців телеканалів, які, як вважають експерти-медійники, мають проросійську позицію.

      "Компанія закінчує свою співпрацю з телеканалами з 1 грудня і припиняє розміщення там реклами", – заявила представник ВОЛІ.

      ВОЛЯ – не перший представник бізнесу, який звернув співпрацю з холдингом "Новости" після оголошеного бойкоту. Раніше аналогічні рішення прийняли компанії "Молочний Альянс", виробник кави Jacobs, Альфа Банк, британська Reckitt Benckise з широким переліком брендів – Стрепсилс, Нурофен, Гевіскон, Durex, Vanish і Cilit.

      У холдинг "Новости" входять телеканали 112, NewsOne і ZIK. Фактично він належить нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, хоча реальним його власником журналісти називають політика Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна.

      Заклик бойкотувати товари рекламодавців зазначених телеканалів з переліком торгових марок поширювався в соціальних мережах під хештегом #вбивчареклама #медведчукзамовчи і вже набрав кілька сотень репостів. Також активісти проводять мирні пікети біля офісів компаній рекламодавців.

      На сьогодні в списку рекламодавців холдингу "Новости" поки залишаються беттінговая компанія Паріматч, мережа столичних хімчисток "Цех", Буковель та кілька менших брендів. Активісти вже заявили, що не зупинять бойкот, поки не доб'ються припинення рекламних кампаній. "Купувати товари цих компаній означає опосередковано спонсорувати і підтримувати російську агресію в Україні", - йдеться у зверненні активістів.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук
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