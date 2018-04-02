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Еще одна резонансная смерть военного произошла в Николаевской области

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По информации николаевских СМИ, солдат попал себе в голову из автомата АК-74 (иллюстрация)
По информации николаевских СМИ, солдат попал себе в голову из автомата АК-74 (иллюстрация) / Фото из свободных источников

Накануне в одной из воинских частей Николаевской области застрелился военнослужащий. Вполне вероятно, что инцидент произошел в полку, который дислоцируется в селе Галициново под областным.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

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Как рассказала в комментарии ресурса спикер областного управления Нацполиции, они факт происшествия подтверждают. По ее словам, сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура.

Также факт трагедии подтвердили и в командовании Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что погибший – военнослужащий срочной службы.

"По данному факту проводится служебное расследование. Также на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины", – констатируется в заметке.

В то же время местные СМИ отмечают, что трагедия в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцируется в селе Галициново под Николаевом.

Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде и сразу после этого военные услышали выстрел.

Как подчеркивают местные издания, солдат попал себе в голову из автомата АК-74.

Мужчине был 21 год, он – житель села Галициново.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой упоминается о сложных отношениях летчика с головой Николаева Алексеем Савченко.

Теги: Новости Украины Новости Николаева Криминальные новости Жертвы Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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