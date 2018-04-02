Ще одна резонансна смерть військового сталася на Миколаївщині

Напередодні в одній із військових частин Миколаївської області застрелився військовослужбовець. Цілком імовірно, що інцидент трапився у полку,який дислокується в селі Галицинове під обласним.

Про це сповістила інформаційна агенція УНІАН.

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Як розповіла у коментарі ресурсу речниця обласного управління Нацполіції, вони факт події підтверджують. За її словами, зараз цим питанням займається військова прокуратура.

Також факт трагедії підтвердили і у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що загиблий – військовослужбовець строкової служби.

"За цим фактом триває службове розслідування. Також на місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, Військової прокуратури, Військової служби правопорядку та офіцерів Командування Повітряних Сил ЗС України", – констатується у дописі.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія трапилася у 19-му окремому полку особливого призначення радіо та радіотехнічної розвідки полку ВПС України (в/ч А3767), який дислокується в селі Галицинове під Миколаєвом.

Свідки кажуть, що військовослужбовцям видали зброю для несення служби в наряді та одразу після цього зброї військові почули постріл.

Як підкреслюють місцеві видання, солдат поцілив собі в голову з автомата АК-74.

Чоловікові був 21 рік, він – житель села Галицинове.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. 19 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.