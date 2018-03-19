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Опублікована переписка самогубця Волошина: хто міг довести льотчика до суїциду

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Владислав Волошин
Владислав Волошин

У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, який був Героєм України. Після звільнення зі ЗСУ, він був призначений керівником Миколаївського міжнародного аеропорту.

Саме з роботою в аеропорті і можливе самогубство Владислава Волошина. Видання "НикВести" опублікувало його переписку з одним з друзів. В ньому йдеться про складні стосунки з очільником Миколаївської ОДА Олексієм Савченком.

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Саме в цій переписці прозвучали і слова про "суїцидальні нахили" ще 21 лютого. Все через махінації при реконструкції будівлі аеропорту, до якої причетний і Савченко. При цьому Вололшин планував написати заяву про звільнення, але керівник ОДА продовжив йому контракт.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського Boeing-777 рейсу MH-17. Чоловікові було 29 років і до останнього він керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Він вистрілив собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала "швидка", однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Теги: Новини України Новини політики Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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