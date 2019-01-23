Еще одна страна объявила о намерении запретить двигатели внутреннего сгорания

В 2030 году Швеция планирует запретить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Правительство страны назвало такой шаг одним из приоритетных в своей программе.

Он направлен на борьбу против глобального потепления, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату, пишет DW.

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"Швеция должна стать первім в мире государством всеобщего благоденствия, которое не использует ископаемые энергоносители", – заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

Поэтому в ближайшие годы по всей стране будут заниматься развитием разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.

Швеция стала одиннадцатім государством, назвавшим дату отказа от регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Для реализации "зеленых планов" страны выбрали для себя разные сроки:

Норвегия – до 2025 года;

Нидерланды – с 2025 года;

Дания – до 2030 года;

Швеция – к 2030 году;

Германия – к 2030 году;

Индия – до 2030 года;

Китай – до 2030 года;

Ирландия – с 2030 года;

Израиль – с 2030 года;

Франция – к 2040 году;

Великобритания – до 2050 года.