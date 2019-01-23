Еще одна страна объявила о намерении запретить двигатели внутреннего сгорания
В 2030 году Швеция планирует запретить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Правительство страны назвало такой шаг одним из приоритетных в своей программе.
Он направлен на борьбу против глобального потепления, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату, пишет DW.
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"Швеция должна стать первім в мире государством всеобщего благоденствия, которое не использует ископаемые энергоносители", – заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен.
Поэтому в ближайшие годы по всей стране будут заниматься развитием разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.
Швеция стала одиннадцатім государством, назвавшим дату отказа от регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.
Для реализации "зеленых планов" страны выбрали для себя разные сроки:
Норвегия – до 2025 года;
Нидерланды – с 2025 года;
Дания – до 2030 года;
Швеция – к 2030 году;
Германия – к 2030 году;
Индия – до 2030 года;
Китай – до 2030 года;
Ирландия – с 2030 года;
Израиль – с 2030 года;
Франция – к 2040 году;
Великобритания – до 2050 года.