Ще одна країна оголосила про намір заборонити двигуни внутрішнього згоряння

У 2030 році Швеція планує заборонити продавати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Уряд країни назвав такий крок одним із найпріоритетніших у своїй програмі.

Він спрямований на боротьбу проти глобального потепління, зокрема виконання положень Паризької угоди по клімату, пише DW.

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"Швеція має стати першою у світі державою загального благоденства, яка не використовує викопні енергоносії", – заявив шведський прем'єр-міністр Стефан Левен.

Тому найближчими роками по всій країні будуть займатися розвитком розгалуженої інфраструктури для підзарядки електричного автотранспорту.

Швеція стала одинадцятою державою, що назвала дату відмови від реєстрації нових авто з бензиновими або дизельними двигунами.

Для реалізації "зелених планів" країни обрали для себе різні терміни:

Норвегія – до 2025 року;

Нідерланди – з 2025 року;

Данія – до 2030 року;

Швеція – до 2030 року;

Німеччина – до 2030 року;

Індія – до 2030 року;

Китай – до 2030 року;

Ірландія – з 2030 року;

Ізраїль – з 2030 року;

Франція – до 2040 року;

Великобританія – до 2050 року.