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      Ще одна країна оголосила про намір заборонити двигуни внутрішнього згоряння

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      Швеція відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
      Швеція відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння / Фото з відкритих джерел

      У 2030 році Швеція планує заборонити продавати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Уряд країни назвав такий крок одним із найпріоритетніших у своїй програмі.

      Він спрямований на боротьбу проти глобального потепління, зокрема виконання положень Паризької угоди по клімату, пише DW.

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      "Швеція має стати першою у світі державою загального благоденства, яка не використовує викопні енергоносії", – заявив шведський прем'єр-міністр Стефан Левен.

      Тому найближчими роками по всій країні будуть займатися розвитком розгалуженої інфраструктури для підзарядки електричного автотранспорту.

      Швеція стала одинадцятою державою, що назвала дату відмови від реєстрації нових авто з бензиновими або дизельними двигунами. 

      Для реалізації "зелених планів" країни обрали для себе різні терміни:

      Норвегія – до 2025 року;

      Нідерланди – з 2025 року;

      Данія – до 2030 року;

      Швеція – до 2030 року;

      Німеччина – до 2030 року;

      Індія – до 2030 року;

      Китай – до 2030 року;

      Ірландія – з 2030 року;

      Ізраїль – з 2030 року;

      Франція – до 2040 року;

      Великобританія – до 2050 року.

      Теги: Авто Швеція Екологія
      Джерело: 24 Канал
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