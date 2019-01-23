Ще одна країна оголосила про намір заборонити двигуни внутрішнього згоряння
У 2030 році Швеція планує заборонити продавати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Уряд країни назвав такий крок одним із найпріоритетніших у своїй програмі.
Він спрямований на боротьбу проти глобального потепління, зокрема виконання положень Паризької угоди по клімату, пише DW.
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"Швеція має стати першою у світі державою загального благоденства, яка не використовує викопні енергоносії", – заявив шведський прем'єр-міністр Стефан Левен.
Тому найближчими роками по всій країні будуть займатися розвитком розгалуженої інфраструктури для підзарядки електричного автотранспорту.
Швеція стала одинадцятою державою, що назвала дату відмови від реєстрації нових авто з бензиновими або дизельними двигунами.
Для реалізації "зелених планів" країни обрали для себе різні терміни:
Норвегія – до 2025 року;
Нідерланди – з 2025 року;
Данія – до 2030 року;
Швеція – до 2030 року;
Німеччина – до 2030 року;
Індія – до 2030 року;
Китай – до 2030 року;
Ірландія – з 2030 року;
Ізраїль – з 2030 року;
Франція – до 2040 року;
Великобританія – до 2050 року.