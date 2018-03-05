Еще одна страна заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если будет соответствующее решение Совета безопасности ООН. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хультквист.

Сообщает Укринформ.

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"Если будет принято соответствующее решение Совета безопасности ООН, Швеция рассмотрит возможность принять участие в миротворческой миссии", – сказал он.

Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве.

Петер Хультквист отметил, что сейчас есть разные взгляды относительно создания такой миссии, главное, чтобы эта миссия была создана по всем международным правилам. Министр Швеции подчеркнул, что для стран Балтии вопрос стабильности в Украине является очень важным.