Ще одна країна заявила про готовність відправити миротворців на Донбас
Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо буде відповідне рішення Ради безпеки ООН. Про це заявив міністр оборони країни Петер Хультквіст.
Повідомляє Укрінформ.
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"Якщо буде прийнято відповідне рішення Ради безпеки ООН, Швеція розгляне можливість взяти участь у миротворчій місії", – сказав він.
Про це він заявив у понеділок на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком у Києві.
Петер Хультквіст зауважив, що наразі є різні погляди щодо створення такої місії, головне, щоб ця місія була створена за усіма міжнародними правилами. Міністр Швеції підкреслив, що для країн Балтії питання стабільності в Україні є дуже важливим.