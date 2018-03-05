Ще одна країна заявила про готовність відправити миротворців на Донбас

Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо буде відповідне рішення Ради безпеки ООН. Про це заявив міністр оборони країни Петер Хультквіст.

Повідомляє Укрінформ.

Чтайте також: Білорусь не зможе відправити миротворців на Донбас: у МЗС назвали вагому причину

"Якщо буде прийнято відповідне рішення Ради безпеки ООН, Швеція розгляне можливість взяти участь у миротворчій місії", – сказав він.

Про це він заявив у понеділок на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком у Києві.

Петер Хультквіст зауважив, що наразі є різні погляди щодо створення такої місії, головне, щоб ця місія була створена за усіма міжнародними правилами. Міністр Швеції підкреслив, що для країн Балтії питання стабільності в Україні є дуже важливим.