Еще в одной области отменили региональный статус русского языка

Херсонский городской совет отменил предоставление русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщают "Херсонские вести".

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Отмечается, за соответствующее решение проголосовали 33 из 38 депутатов горсовета. Не голосовали 3 члена фракции "Оппоблок" и один внефракционный депутат.

Добавим, что статус регионального в Херсоне было предоставлено русскому языку 21 августа 2012 года. Областной совет принял подобное решение чуть раньше – 17 августа.

Напомним, в конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики", согласно которому русский язык в некоторых регионах мог получить статус регионального.

Что такое закон о региональных языках?

Его авторами были депутаты от "Партии регионов" Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. В июле 2012 года этот закон приняла Верховная Рада, а приобрел силу 10 августа 2012 года. Документ, в частности, предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Поддержку этому языковому закону высказали в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, русский язык поддержали в 9 городах: Измаиле, Одессе, Севастополе, Харькове, Николаеве, Херсоне, в Ялте, Луганске и в Красном Луче. 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона, однако тогда исполняющий обязанности председателя Верховной Рады и президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение, поскольку российская пропаганда начала распространять заявления о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".