Еще в одной области в определенные даты будут поднимать революционный флаг ОУН

Во время заседания сессии Житомирского областного совета 7 марта депутаты утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

Читайте также: В Киеве на праздники хотят поднимать революционный флаг ОУН

В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага ОУН возле административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев.

Перечень дат состоит из шести пунктов:

- 1 января – День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры

- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко

- Четвертое воскресенье мая – Праздник Героев

- 23-24 августа – День флага и День Независимости Украины

- 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА

- 21 ноября – День Достоинства и Свободы

В знак памяти Героев национально-освободительных соревнований революционный флаг ОУН будут поднимать в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента.