Еще в одной области в определенные даты будут поднимать революционный флаг ОУН
Во время заседания сессии Житомирского областного совета 7 марта депутаты утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.
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В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага ОУН возле административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев.
Перечень дат состоит из шести пунктов:
- 1 января – День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко
- Четвертое воскресенье мая – Праздник Героев
- 23-24 августа – День флага и День Независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы
В знак памяти Героев национально-освободительных соревнований революционный флаг ОУН будут поднимать в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента.