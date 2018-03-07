13:24
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Еще в одной области в определенные даты будут поднимать революционный флаг ОУН

264 Читати новину українською
На Житомирщине в определенные даты будут поднимать революционный флаг ОУН
На Житомирщине в определенные даты будут поднимать революционный флаг ОУН / Фото из открытых источников

Во время заседания сессии Житомирского областного совета 7 марта депутаты утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

Читайте также: В Киеве на праздники хотят поднимать революционный флаг ОУН

В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага ОУН возле административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев.

Перечень дат состоит из шести пунктов:

- 1 января – День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко
- Четвертое воскресенье мая – Праздник Героев
- 23-24 августа – День флага и День Независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы

В знак памяти Героев национально-освободительных соревнований революционный флаг ОУН будут поднимать в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента.

Теги: Новости Украины Новости Житомира УПА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук