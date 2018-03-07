Ще в одній області у певні дати підніматимуть революційний прапор ОУН

Під час засідання сесії Житомирської обласної ради 7 березня депутати затвердили порядок використання революційного червоно-чорного прапору ОУН на території області.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради.

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Зокрема, депутати рекомендують підняття прапора ОУН біля адміністративного будинку Житомирської обласної ради, а також на будівлях, у яких розміщуються органи місцевого самоврядування, у певні дати, пов'язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті Героїв.

Перелік дат складається з шести пунктів:

- 1 січня – День народження голови Проводу ОУН – Степана Бандери

- 9 березня – День народження Тараса Шевченка

- Четверта неділя травня – Свято Героїв

- 23-24 серпня – День прапора та День Незалежності України

- 14 жовтня – День захисника України, день створення УПА

- 21 листопада – День Гідності та Свободи

На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН підніматимуть в траурному оформленні – у цьому випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора прикріплюється чорна стрічка.