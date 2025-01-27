Глава государства также подчеркнул, что "если армия пойдет домой, Путин убьет всех". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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"В начале войны была другая ситуации, в начале войны был вызов, а большинство страны было оккупировано... Россия была в одном шаге, чтобы захватить столицу. Безусловно с оккупацией Киева, если бы она произошла, тотальная оккупация нашей столицы, безусловно, мы бы проиграли", – отметил Зеленский.