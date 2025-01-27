Глава держави також наголосив, що "якщо армія піде додому, Путін вб'є усіх". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Якби Київ був окупований, війну б Україна програла

"На початку війни була інша ситуація, на початку війни був виклик, а більшість країни була окупована… Росія була в одному кроці, щоб захопити столицю. Безумовно з окупацією Києва, якщо б вона сталася, тотальна окупація нашої столиці, безумовно, ми б програли", – зауважив Зеленський.

Він зауважив, що тоді всі люди об'єдналися – хто вмів воювати і хто не тримав зброю в руках ніколи.

І я тут вдячний нашому народові за все. За те, що вони такі… І це найважливіше. Було дуже багато добровольців,

– сказав президент.

Законодавство – єдина на сьогодні зрозуміла річ, – Зеленський

Зеленський додав, що війна складна, і вона втомлює будь-яку людину.

"Тут я не порівнюю: хтось патріот, хтось не патріот. Всі захищають, як можуть, і я точно не Бог, щоб судити хто і як до цього відноситься, і не хочу. І тому дуже важливо дивитись на законодавство. Це єдина на сьогодні зрозуміла річ, щоби отримати всі відповіді", – додав Зеленський.

Він наголосив, що згідно із законодавством наразі мобілізують від 25 років, але "безумовно, цього недостатньо, треба працювати над якістю".

А як повернутися додому і не повертатися знов на фронт. Чи є такі запити? Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом, тобто воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів,

– розповів президент.

Він зауважив, що у цьому й полягає виклик війни. Тому нам потрібно якнайшвидше примусити Росію її закінчити.

"Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну тоді треба було в перший день здаватися… Якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх… Абсолютно так і буде. Хто не зможе побігти за кордон, але точно все зруйнує. А хто буде не погоджуватися, вони нас вб'ють", – наголосив президент України.