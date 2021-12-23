Украинские военные, как выполняли задачи, так и продолжают выполнять. Об этом подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей и сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали,

– заявил Залужный.

Он подчеркнул, что военные поддерживают режим прекращения огня, потому что благодаря этому можно избежать потерь. В то же время, он не запрещает стрелять в ответ на обстрелы российских наемников.

Залужный уверяет, что им никто в ответ стрелять и не запрещает. Главнокомандующий отмечает, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня и о его соблюдении,

Что известно о режиме тишины на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 декабря договорилась и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально договоренности действуют еще с 27 июля 2020 года.

В то же время "тишину" постоянно нарушают пророссийские боевики. Но Вооруженные Силы подтвердили свою позицию неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Также Андрей Ермак отреагировал на договоренность о возобновлении режима тишины на Донбассе. Глава Офиса Президента назвал это шагом к деэскалации. Он надеется, что на праздники в зоне ООС будет тихо.

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