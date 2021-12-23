Українські військові як виконували завдання, так і продовжують виконувати. Про це наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
До теми Тактичний хід Росії, – Гармаш про припинення вогню на Донбасі
Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів і самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили,
– заявив Залужний.
Він наголосив, що військові підтримують режим припинення вогню, бо завдяки цьому можна уникнути втрат. Водночас він не забороняє стріляти у відповідь на обстріли російських найманців.
Залужний запевняє, що їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Головнокомандувач наголошує, що йдеться не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню і про його дотримання,
Що відомо про режим тиші на Донбасі
- Тристороння контактна група на засіданні 22 грудня домовилась й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально домовленості діють ще з 27 липня 2020 року.
- Водночас "тишу" постійно порушують проросійські бойовики. Але Збройні Сили підтвердили свою позицію неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.
- Також Андрій Єрмак відреагував на домовленість щодо відновлення режиму тиші на Донбасі. Глава Офісу Президента назвав це кроком до деескалації. Він сподівається, що на свята в зоні ООС буде тихо.
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