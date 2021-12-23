Про це розповів представник Донеччини у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. Російська сторона висувала умову, щоб військове керівництво України окремо заявило про прихильність щодо дотримання режиму тиші й Міноборони виступило з відповідною заявою.
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За словами Гармаша, зважаючи на це, усі умови з боку України були виконані й у російської сторони не було підстав не вернутися до дотримання режиму припинення вогню.
Моя особиста думка, не як представника ТКГ, а як аналітика – це тактичний хід Росії,
– заявив представник Донеччини у ТКГ.
Як розповів Гармаш, це спровоковано тим, що незадовго до засідання ТКГ Ентоні Блінкен зробив заяву щодо переговорів США та Росії. Зокрема, вони почнуться лише після деескалації на Донбасі.
Оскільки у Кремлі зацікавлені у переговорах зі США, увесь "цирк на українському кордоні" створений якраз для того, щоб їх ініціювати.
"Тому Росія справді вчора (22 грудня – 24 канал) достатньо неочікувано продемонструвала прагнення деескалації ситуації й ми отримали це перемир'я. Ну не можна назвати таке перемир'ям – це повернення до режиму припинення вогню", – наголосив він.
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Як розповів Гармаш, наразі важко сказати, як далі діятиме Росія. Усе залежатиме від ходу переговорів Кремля з Вашингтоном.
Водночас якщо Кремлю буде вигідно, то він дуже швидко забуде про домовленості й повернеться до своєї попередньої практики – вбивства українців.
Гармаш розповів про припинення вогню на Донбасі: дивіться відео
Що цьому передувало
- На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня сторони домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі.
- Угода про перемир'я на передовій діє ще з 27 липня 2020 року. Однак проросійські бойовики її постійно порушують.
- Варто зауважити, що українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.