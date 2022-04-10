Об этом он заявил в интервью. Владимир Зеленский добавил, что Украина бы тогда могла бы воевать против агрессора бок о бок с сильными соседями.

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Россия бы не напала на Украину

Если бы мы были в НАТО – этой войны не было бы,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что членство в Альянсе позволило бы Украине иметь поддержку соседей. И с ними на равных наша страна бы воевала против России.

Смотрите видео интервью Владимира Зеленского:

Но, задумавшись на секунду, президент добавил, что членство Украины в НАТО позволило бы вообще избежать войны на нашей территории.

Что же касается развязывания войны, то Владимир Зеленский отметил важность дипломатии. Она позволит избежать еще большего количества жертв как среди украинцев, так и россиян.

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