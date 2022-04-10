Про це він заявив в інтерв'ю. Володимир Зеленський додав, що Україна б тоді могла б воювати проти агресора пліч-о-пліч з сильними сусідами.
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Росія б не напала на Україну
Якби ми були в НАТО – цієї війни не було б. Або вона б інакше розгорталася,
– наголосив він.
Володимир Зеленський підкреслив, що членство в Альянсі дозволило б Україні мати підтримку сусідів. І з ними на рівних наша країна б воювала проти Росії.
Дивіться відео інтерв'ю Володимира Зеленського:
Але, замислившись на секунду, президент додав, що членство України в НАТО дозволило б узагалі уникнути війни на нашій території.
Що ж стосується розв'язання війни, то Володимир Зеленський наголосив на важливості дипломатії. Вона дозволить уникнути ще більшої кількості жертв як серед українців, так і росіян.
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