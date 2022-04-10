Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Associated Press. Він зазначив, що українців не задовольнить будь-який мир.

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"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, бо хочуть, щоб ця війна закінчилась. На наших умовах, умовах незалежності", – сказав президент.

Боротися за життя

Зеленський наголосив, що для українського народу війна є великою трагедією і раною. Проте якщо говорити без емоцій, хоча президент наголосив, що це складно, будь-яка війна повинна закінчитися миром.

Навіть коли є мільйони жертв, то все має прийти до закінчення й миру. Але маємо боротися за життя. Не можна боротися заради пилу, коли нічого немає,

– сказав Зеленський.

Він додав, що дуже важко домовлятися з тими, хто катував українців.

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