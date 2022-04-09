Про це глава держави говорив ввечері 9 квітня. Він розповів українцям, зокрема, про підсумки візиту британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва.
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Звернення Зеленського за 9 квітня: дивіться відео
Володимир Зеленський записав нове звернення після 45 днів війни. Президент наголосив, що Європа має діяти негайно і принципово, аби зупинити російську агресію.
Про це глава держави говорив ввечері 9 квітня. Він розповів українцям, зокрема, про підсумки візиту британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва.
Новина доповнюється…