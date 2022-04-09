Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 9 квітня. Напередодні посадовиця відвідала Київ та Бучу разом з головою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем.

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Як розподілять фінансову допомогу

Урсула фон дер Ляєн виступила на заході Stand Up For Ukraine, що відбувся 9 квітня у Варшаві з метою збору коштів на потреби українцям, які постраждали від російської агресії. Вона пояснила, як кошти, виділені Єврокомісією, будуть розподілені.

600 тисяч євро підуть безпосередньо в Україну, українській владі, і частково ООН. Решта 400 тисяч будуть спрямовані у сусідні з Україною держави, які виконують неймовірну роботу, приймаючи українських біженців,

– розповіла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що під час брифінгу у Києві 8 квітня президентка Єврокомісії розповіла деталі допомоги Україні від ЄС. Посадовиця, зокрема, зазначила, що 120 мільйонів євро прямо зараз скеровуються у бюджет України.

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