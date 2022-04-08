Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує 24 канал. Вона зазначила, що прямо зараз на бюджет України скеровують 120 мільйонів євро.
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Цей 1 мільярд євро також передбачає 330 тисяч екстреного пакета та 600 мільйонів макрофінансової підтримки. Також політикиня розповіла про те, як ЄС допомагами українським біженцям.
Вона наголосила, що у цій війні Україну підтримує весь світ.
Дивіться відео з брифінгу політиків: