Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, информирует 24 канал. Она отметила, что прямо сейчас на бюджет Украины направляют 120 миллионов евро.

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Этот 1 миллиард евро также предусматривает 330 тысяч экстренного пакета и 600 миллионов макрофинансовой поддержки. Также политик рассказала о том, как ЕС будет помогать украинским беженцам.

Мы о них позаботимся, Владимир. Уверяю вас. Пока они не смогут безопасно вернуться домой. Мы сделаем все, чтобы у них было жилье, медицинская помощь, доступ к школе и труду,

– заверила Владимира Зеленского Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что в этой войне Украину поддерживает весь мир.