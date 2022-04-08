Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, информирует 24 канал. Она отметила, что прямо сейчас на бюджет Украины направляют 120 миллионов евро.
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Этот 1 миллиард евро также предусматривает 330 тысяч экстренного пакета и 600 миллионов макрофинансовой поддержки. Также политик рассказала о том, как ЕС будет помогать украинским беженцам.
Она подчеркнула, что в этой войне Украину поддерживает весь мир.
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