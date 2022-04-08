Зокрема він згадав і п’ятий пакет санкцій, але закликав не зупинятись на цьому, передає 24 канал.

Читайте також Японія заборонила імпорт російських вугілля та горілки

Я особисто вдячний Урсулі фон дер Ляєн за 5-й санкційний пакет, але цього замало. Вони (росіяни – ред.) дуже багато у нас забрали. Забрали і територію, і людей. Ми зможемо повернути території, і не зможемо повернути людей,

– сказав Зеленський.

Він переконаний, що за все скоєне буде велика та чесна відповідальність. Водночас Зеленський попросив і надалі допомагати Україні санкціями проти Росії. І вони повинні тільки збільшуватись, адже в іншому випадку, Росія нікого і нічого не чує.

Дивіться весь брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: відео