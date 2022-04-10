Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Associated Press. Он отметил, что украинцев не удовлетворит любой мир.

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"Люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях, условиях независимости", – сказал президент.

Бороться за жизнь

Зеленский подчеркнул, что для украинского народа война большая трагедия и рана. Однако, если говорить без эмоций, хотя президент подчеркнул, что это сложно, любая война должна закончиться миром.

Даже если есть миллионы жертв, все должно прийти к окончанию и миру. Но должны бороться за жизнь. Нельзя сражаться ради пыли, когда ничего нет,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что очень тяжело договариваться с теми, кто пытал украинцев.

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