Об этом Кличко рассказал в интервью журналистам. Также киевский городской голова сообщил о самом тяжелом для него лично моменте во время войны, передает 24 канал.

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Если бы не такое сопротивление – россияне не поняли бы, что Киев им не по зубам

По словам Кличко, если бы не было такого сопротивления – россияне не поняли, что Киев им не по зубам. И тогда бы сценарий развития событий был бы совсем другим.

Это благодаря тем людям, которые защищали его. Было много людей физически не сильных, но показавших себя как люди с стальным стержнем. Я уезжал контролировать, и был один пункт выдачи оружия. Это был второй или третий день войны. Ночь, ветер, снег. И почти километровая очередь. Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них,

– сказал Кличко.

Он отметил, что многие из защитников Киева даже не считают себя героями. Они просто поступали так, как считали нужным и правильным в этот момент.

Также мэр Киева рассказал о самых тяжелых днях для обороны Киева и самом тяжелом моменте для него лично.

"Страшно мне никогда не было. Но напряжение было, потому что никто не был подготовлен к такому развитию событий. На самом деле мы уже с колес рассчитывали разные сценарии. Если интервенция будет проходить уже в Киеве, что и как мы должны защищать. Делали блок-посты" , защитные сооружения и уже готовились к уличным боям", – отметил мэр Кличко.

Столичный городской голова добавил, что самый тяжелый момент был эмоционально, когда приехали на вокзал. Он был заполнен уезжающими людьми.

"Мы подошли к детскому уголку, там был мальчик где-то лет 6-7. Он плакал: "Где папа, где мама?". Я к нему подошел со словами: все будет хорошо, не волнуйся, ты молодец, держимся и т.д. "Хотел поднять ему настроение. А одна женщина подошла и говорит: "Этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет", - признался Кличко.

Политик добавил, что этот момент был очень эмоционально трудным.

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