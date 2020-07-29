В последнее время часто читаю среди сторонников Петра Алексеевича следующую мантру: "вот бы эта зеленая дрянь исчезла". Ну и различные вариации на тему. Типа, хотя бы Зеленский исчез, сбежал, ушел в отставку...

Звісно, все це говориться не просто так. Очевидно, люди справді цього чекають, вірять у це, сподіваються.

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Хто буде замість Заленського?

Добре. Уявімо собі, що мрії здійснилися. Зеленський звернувся до народу у стилі "я устал – я ухожу", і назавжди полишив українську політику. Все, мрія збулася? Чи ні?



По-перше, мушу нагадати представникам інтелектуальної еліти нації, що відставка Зеленського не означає автоматичне повернення у крісло Порошенка. Уявляєте? От така от зрада, яка називається у народі "демократія". І після чинного президента має бути обраний хтось інший. То хто це буде.

Звісно, Порошенко! Чи ні?

Група "Рейтинг" оприлюднила чергові результати опитування громадської думки. Там багато чого цікавого. Зокрема, рейтинг Зеленського та довіра до нього продовжують падати. Ну і є рейтингування потенційних претендентів на пост президента.

Що кажуть опитування?

По-перше, на друге місце замість Порошенка вийшов Бойко від ОПЗЖ. Звісно, розрив невеликий, близько відсотка, і теоретично ним можна було б знехтувати, якби не одне "але"…



Результати опитувань групи "Рейтинг"

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По-друге, Порошенко – абсолютний лідер рейтингу недовіри до українських політиків. У нього 65% "чистої недовіри", і 11% "скоріше не довіряють". З "електорального гетто" своїх 24,5% він так і не вийшов. Для порівняння, у того ж Бойка "чиста" недовіра 44%. А це вже серйозно, бо у двотуровій логіці президентських виборів відбувається битва не рейтингів, а антирейтингів.

Що це означає на практиці?

На практиці це означає, що у Порошенка дуже невеликі шанси перемогти на виборах президента, які би відбулися зараз або в осяжній перспективі.

Ні, я розумію, що будуть казати про "продажних соціологів" та "продажних політологів", і насправді все це не так і т.д. Нехай. Суті питання це не змінить взагалі. Боротьба проти реальності завжди прекрасно працювала.

До речі, ні для кого не є великим секретом, що, до вступу у минулу кампанію Зеленського, базовою схемою перемоги на виборах Порошенка був другий тур з тим самим Бойко, бо, як тоді показувала соціологія, лише Бойка Порошенко міг перемогти у другому турі. Теоретично ця схема була "робочою". Її не раз застосовували на пострадянському просторі, починаючи з кампанії по переобранню Єльцина.

Але тут було багато непередбачуваних змінних. Треба вивести у другий тур Порошенка. Треба вивести у другий тур Бойка. Треба кудись "подіти" Тимошенко. Треба не допустити появи потужного "патріотичного" кандидата... Власне, заглибившись у все це, пропустили Зеленського, і результат – відомий. Так от, як показують рейтинги, зараз навіть у парі "Бойко-Порошенко" все виглядає не так однозначно, як рік тому. У когось з цих двох технологи і медійники явно попрацювали краще.

"Збиті льотчики" політичних реалій

Тож від гіпотетичного "зникнення" Зеленського зараз Порошенко особливо нічого не одержить. Ну, розчистить дорогу для когось. Для Бойка? Для чергового "нового обличчя"? Для "міцного господарника". Коротше, для когось із меншим антирейтингом. Тобто, майже для будь-кого.

Але найголовніше, що Порошенко зі своїми технологами так "випалив" патріотичну нішу, що там в принципі не залишилося серйозного кандидата, який би міг на щось претендувати.

Є лише "збиті льотчики". Тому президентом буде або "ватник", або "мега-ватник", ну або якесь чергове "нове обличчя" – невідомих політичних орієнтацій.

Якби Порошенка справді цікавило майбутнє його звершень, то він би цілком міг почати вирощувати свого спадкоємця, відійшовши у нішу морального авторитету – своєрідного "Аятоли" патріотичного табору. Але він на це не піде ніколи.

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Реально, від "зникнення Зе" більшим бенефіціаром може бути те ж ОПЗЖ. Але вони хитрі, і поки що щедро віддають усю брудну роботу із розчищення для них місця "ультра-патріотам".