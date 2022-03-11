Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус в эфире 24 канала. В случае опасности на ЧАЭС белорусы почувствуют всю "любовь" от "дружественного" российского народа.

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По словам Геруса, в Украине есть зона отчуждения, где не живут люди, тогда как белорусские города Мозырь и Гомель сразу ощутят последствия возможной угрозы.

Если на ЧАЭС что-то произойдет, в первую очередь пострадает Беларусь,

– подчеркнул нардеп.

Российские военные должны немедленно уйти от атомных электростанций и отвести тяжелую технику. Никакие обстрелы и захваты военным способом таких мест недопустимы.

Как рассказал Герус, украинская сторона приглашает на Чернобыльскую АЭС специалистов МАГАТЭ, чтобы мир мог увидеть угрозу своими глазами.

"Пожалуйста, приезжайте в Украину на ЧАЭС. Мы гарантируем безопасность на территориях, которые контролируют Вооруженные Силы. Вы сможете увидеть все, что здесь происходит", – добавил политик.