Специалисты не исключают, что при моментальной высушке бассейна может начаться цепная ядерная реакция, которая приведет к расплавлению и выбросу радиоактивности в воздух. Об этом в эфире 24 канала сказала независимыйсэксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Масштабы вероятной аварии

Кошарная предположила, что подобная авария может быть по мощности приравнена к трагедии в Фукусиме.

По словам эксперта, у Госатомрегулирования нет контроля над ситуацией в Чернобыле, как и у МАГАТЭ.

В Госатомрегулировании есть коды, по которым они рассчитали возможные выбросы. В случае такой аварии выбросы пойдут на Беларусь и Россию, все зависит от ветра, – отметила Кошарная.

Она подчеркнула, что точное направление сказать сложно, это зависит от погодных условий, ветра, температуры. Однако следует понимать, что в 1986 году, когда произошла Чернобыльская авария, радиоактивный след был даже в скандинавских странах.

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