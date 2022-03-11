Спеціалісти не виключають, що при моментальному висушенні басейну може початися ланцюгова ядерна реакція, яка призведе до розплавлення і викиду радіоактивності в повітря. Про це в ефірі 24 каналу сказала незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
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Масштаби ймовірної аварії
Кошарна припустила, що така аварія може бути за потужністю прирівняна до трагедії у Фукусімі.
За словами експертки, Держатомрегулювання не має контролю над ситуацією у Чорнобилі, як і МАГАТЕ.
У Держатомрегулюванні є коди, за якими вони розрахували можливі викиди. У разі такої аварії викиди підуть на Білорусь і Росію, все залежить від вітру,
– зазначила Кошарна.
Вона наголосила, що точний напрямок сказати важко, це залежить від погодних умов, вітру, температури. Однак варто розуміти, що у 1986 році, коли сталася Чорнобильська аварія, радіоактивний слід був навіть у скандинавських країнах.
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