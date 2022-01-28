Для Украины важны любые сигналы, в частности инвестиции иностранного бизнеса. Но президент обратил внимание, что других союзов по безопасности, кроме НАТО, Украина не видит.

Если те или иные государства готовы предложить Украине союз безопасности, оборонного или другого формата, то мы готовы к таким переговорам. Тогда Украина сможет рассчитывать на реальную и мощную помощь в любой сложной ситуации,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина работает над столь важными вещами. Президент также обратил внимание, что в случае войны армия никакой страны не будет готова защищать наше государство.

"Если Украину взять в НАТО, а потом что-то случится, то нужно будет защищать. Это серьезные вызовы для Альянса. Некоторые страны ЕС так думают и не хотят рисковать, предоставив нам членство", – заявил президент.

Он также предупредил: если эта война начнется, она будет на границах некоторых стран НАТО и будут провокации.

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