Посол Украины в Германии рассказал, что это одна из двух важнейших тем, которые он затрагивает ежедневно. Первая – снабжение оружием, а вторая – это статус кандидата Украины в ЕС и что Германия будет делать после того, как наше государство станет кандидатом.

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По словам Мельника, первый шаг Германия сделала еще в прошлом году, когда сформировалось новое правительство. Тогда в коалиционном Соглашении, хотя и завуалировано, записали, что в Украины перспектива вступления в ЕС.

Но пока этого недостаточно.

Как поддержка Германии ускорит вступление в Украину в ЕС

Германия должна поддержать наше членство. Сказать: "Мы даем Украине шанс провести переговоры о вступлении быстрее, чем это было со странами на Балканском полуострове". В этом случае есть реальный шанс вступить в ЕС за 3 – 4 – 5 лет,

– рассказал Мельник.

Он отметил, что уже появились "первые ласточки" в поддержку этого подхода, в частности, сопредседатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль на протяжении последних недель сделал несколько публичных заявлений о том, что "Украина станет частью ЕС".

Первые сдвиги уже есть

Андрей Мельник сказал, что после визита Клингбайля в посольство Украины у него создалось впечатление, что этот сигнал услышан и есть шансы. Ведь помощью в европейской интеграции Германия сможет перекрыть стратегические провалы прошлого, такие как "Северный поток".

Германия должна стать лидером этого процесса, убедить французов, Нидерланды, страны Бенилюкса, Венгрию. Германия должна изменить эту парадигму. Они уже увидели, что в Украине мы боремся не только за свою свободу, свое существование независимого государства, но и за те демократические ценности, которые лежат в основе ЕС,

– отметил Андрей Мельник.

Он выразил оптимизм, что это произойдет, а Германия сможет занять правильное место в истории.