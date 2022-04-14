Европейская комиссия обратит максимум внимания на два момента. Речь идет об оценке демократии в Украине, а также рыночной экономике нашего государства. Об этом в эфире телеканала "Рада" отметил Матти Маасикас.

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Эти два критерия чрезвычайно важны

Глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что оценка демократии и рыночная экономика чрезвычайно важны. И именно эти критерии будут влиять на ускоренную процедуру евроинтеграции.

Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников,

– подчеркнул он.

Ранее в Офисе Президента рассказали, как будет происходить процедура евроинтеграции. Если все идет по плану, то в ближайшие несколько лет Украина станет частью ЕС.

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