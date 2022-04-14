Европейская комиссия обратит максимум внимания на два момента. Речь идет об оценке демократии в Украине, а также рыночной экономике нашего государства. Об этом в эфире телеканала "Рада" отметил Матти Маасикас.
Читайте также Кабмин работает с опросником для вступления в ЕС: когда Украина может получить статус кандидата
Эти два критерия чрезвычайно важны
Глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что оценка демократии и рыночная экономика чрезвычайно важны. И именно эти критерии будут влиять на ускоренную процедуру евроинтеграции.
Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников,
– подчеркнул он.
Ранее в Офисе Президента рассказали, как будет происходить процедура евроинтеграции. Если все идет по плану, то в ближайшие несколько лет Украина станет частью ЕС.
Стоит внимания – Брифинг пятерых президентов в Киеве: смотрите видео