Європейська комісія зверне максимум уваги на два моменти. Мовиться про оцінку демократії в Україні, а також ринкову економіку нашої держави. Про це в ефірі телеканалу "Рада" зазначив Матті Маасікас.

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Ці два критерії надзвичайно важливі

Глава представництва ЄС в Україні підкреслив на тому, що оцінка демократії та ринкова економіка надзвичайно важливі. І саме ці критерії впливатимуть на прискорену процедуру євроінтеграції.

Цей процес прискореної процедури має завершитися до червня. Аналіз триватиме до літа і в червні ми сподіваємося почути оцінку демократії та ринкової економіки від європейських чиновників,

– наголосив він.

Раніше в Офісі Президента розповіли, як відбуватиметься процедура євроінтеграції. Якщо все піде за планом, то у найближчі кілька років Україна стане частиною ЄС.

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