Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні, повідомляє 24 канал.

До теми Залишилося 30%: в ОП розповіли, як рухається справа з опитувальником на вступ у ЄС

Як розповів глава уряду, очікується, що статус кандидата на вступ до Євросоюзу Україна зможе отримати не пізніше ніж у червні 2022 року.

Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство у ЄС. Почали над ним працювати,

– зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ та передала Володимиру Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство у ЄС.

Передаючи документ, вона наголосила, що цей процес зазвичай триває роками, але у випадку України мовиться про тижні.

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