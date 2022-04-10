Про це розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. Він зазначив, що саміт ЄС відбудеться 25 – 26 червня.

До теми Австрія підтримує санкційну політику проти Росії й долучення України до ЄС, – Зеленський

Головний орієнтир – наступний саміт ЄС

Орієнтири – наступний черговий саміт ЄС, тобто засідання Європейської ради, де будуть ухвалені рішення щодо наступних етапів. Це 25 – 26 червня, якщо я не помиляюся. Ми на цей саміт точно повинні вийти з відповідним рішенням Європейської ради,

– зазначив Жовква.

Вже після цього можна буде почати переговори про вступ. На думку Жовкви, приєднання до Євросоюзу буде можливим протягом наступних кількох років. Проте, зазначили в ОП, про конкретні дати говорити зарано.

Зверніть увагу! В Офісі Президента наголосили, що не отримували сигналів щодо того, що Угорщина бажає стримати приєднання України до ЄС.

Угорщина не готова транзитом пропускати зброю

Я б не говорив, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак, і ми сподіваємося, що такого не буде. Щодо НАТО була зовсім інша історія,

– додав Жовква.

Україна дякує Угорщині за прийом біженців, проте Будапешт не робить багатьох речей, про які просить офіційний Київ. Зокрема, навіть транзитом не хочуть пропускати зброю та підтримувати санкції проти Росії щодо ембарго на енергоресурси.