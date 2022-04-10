Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Он отметил, что саммит ЕС состоится 25-26 июня.

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Главный ориентир – следующий саммит ЕС

Ориентиры – следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25-26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит должны выйти с соответствующим решением Европейского совета,

– отметил Жовква.

После этого можно будет начать переговоры о вступлении. По мнению Жовквы, присоединение к Евросоюзу будет возможно в течение следующих нескольких лет. Однако, отметили в ОП, о конкретных датах говорить рано.

Обратите внимание! В Офисе Президента подчеркнули, что не получали сигналов по поводу того, что Венгрия желает сдержать присоединение Украины к ЕС.

Венгрия не готова транзитом пропускать оружие

Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-либо блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков и мы надеемся, что такого не будет. Относительно НАТО была совсем другая история,

– добавил Жолква.

Украина благодарит Венгрию за прием беженцев, однако Будапешт не делает многих вещей, о которых просит официальный Киев. В частности, даже транзитом не хотят пропускать оружие и поддерживать санкции против России по эмбарго на энергоресурсы.