Об этом в эфире 24 канала рассказал писатель и блогер Ян Валетов. Он подчеркнул, что в этой борьбе между Россией и Украиной не может быть ничьей.

Обратите внимание Россия не готовилась к этой войне, – Жданов объяснил, почему Украина побеждает

Украина кровью платит за спокойный сон Европы, – Валетов

"Россиянам в любом случае, что бы ни случилось, скажут, что они победили", – сказал Ян Валетов.

Писатель добавил, что даже если украинцы выбросят оккупантов за пределы ОРДЛО, если мы вернем Донецк и Луганск под контроль – они все равно придумают свою версию, мол, научили "нацистов" жить, "как нужно".

Рано или поздно, если этого монстра (Путина – 24 канал) не остановить – он придет к нам еще раз, в страны Балтии, Польшу,

– заявил писатель.

Украина, отметил Валетов, сейчас своей кровью платит за спокойный сон Европы.

В войне России и Украины не может быть ничьей: смотрите видео